Senorbì, scoperto il ladro seriale delle taniche di carburante per stufa da Cfadda: è un 51enne di Gergei

Stamattina a Senorbì i carabinieri della locale Stazione, unitamente a quelli della Stazione di Suelli hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per furto aggravato e ricettazione un 51enne di Gergei. Nella giornata di ieri presso l’esercizio commerciale “C. Fadda”, sulla strada statale 128 al km 20 + 400, l’uomo aveva tentato di asportare una tanica da 8 litri di carburante per stufa.

Dall’analisi delle immagini dell’impianto interno di videosorveglianza condotta dai carabinieri, veniva accertato anche il furto compiuto dalla stessa persona nella giornata precedente, di ulteriori due taniche del medesimo carburante oltre che di un serbatoio e di un carrello per stufa. Da verifiche interne, la direzione dell’esercizio commerciale aveva segnalato inoltre l’ammanco ingiustificato di ulteriori 11 taniche dello stesso liquido combustibile.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo compiuta ieri con l’ausilio del locale Nucleo Radiomobile ha consentito di rinvenire e recuperare ben 11 taniche dello stesso carburante, il serbatoio e il carrello per stufa asportati il giorno precedente presso quel punto vendita, oltre a una saldatrice e a una maschera da saldatore delle quali il denunciato non sapeva indicare la provenienza. La merce rinvenuta per un valore di circa €1000 è stata sottoposta a sequestro probatorio penale e momentaneamente trattenuta presso il reparto procedente a disposizione dell’autorità giudiziaria.