Senorbì, lacrime e dolore per Lorenzo Salis mentre lavorava su un tetto: lascia la compagna e due figli

Senorbì – Lacrime e dolore per Lorenzo Salis, 28 anni, deceduto stamattina mentre lavorava per il suo futuro e quella della famiglia: lascia la compagna Gloria e due figli. Nel momento della tragedia era con il suo papà. È caduto accidentalmente durante i lavori di demolizione di una casa vicino a quella dove viveva, tre metri di altezza, un volo che ha spezzato il suo futuro. Allevatore, papà di due bambini, un maschio e una femmina, ben voluto da tutti che oggi lo piangono per l’assurdo destino. I soccorsi sono scattati immediatamente questa mattina, ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

Il funerale si svolgerà domani sera, alle ore 16, presso la chiesa di Santa Barbara.