Gonnosfanadiga, addio a Franco l’amico di tutti: una cena di beneficenza per la sua lapide

Gonnosfanadiga – Addio a Franco, l’amico di tutti: si è spento qualche giorno fa a 75 anni, indimenticabile per i suoi concittadini che hanno organizzato una cena di beneficenza per realizzare una lapide in sua memoria. Tante le richieste di partecipazione anche da parte di chi non potrà essere presente all’evento, un forte segnale per ricordare l’uomo che amava cantare. Si chiamava Francesco Concas, Franco per tutti: la piccola comunità immersa nel verde, dove tutti si conoscono apprezzavano il loro concittadino, semplice e unico, benvoluto perché non esitava mai a donare anche solo una parola di conforto. Altre volte cantava, esprimeva la sua passione così, un’arte apprezzata e che mai verrà dimenticata. È per questo motivo che l’associazione Go-Nos ha deciso di accogliere la proposta della concittadina Monia Casti: organizzare una raccolta fondi comunitaria per realizzare la lapide in memoria di Franco, “una persona che tutti noi in paese conoscevamo e ricordiamo con affetto”.

È in programma per il 31 ottobre, un gesto di memoria condivisa per un amico di tutti, un punto di riferimento per tanti abitanti di Gonnosfanadiga, “perché ha dimostrato che con poco si poteva avere tutto. Ti voglio ricordare nella tua semplicità” ricorda un cittadino.

“Ciao amico Franco, ora canterai anche in cielo tutti gli angeli ti aspettano per cantare riposa in pace amico mio”.