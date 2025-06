I lavori non sono ancora ultimati e i tempi tecnici per tracciare la segnaletica orizzontale non sono ancora trascorsi: traffico impazzito e pedoni in pericolo ogni qualvolta cercano di attraversare la strada. Numerose le segnalazioni che mettono in evidenza questo problema, ieri mattina una donna ha rischiato di essere investita da “due macchie e uno scooter” ha spiegato pubblicamente.

“Non essendoci ancora le strisce pedonali quasi nessuno si ferma, ho attraversato dove ci sono i cartelli delle strisce pedonali e a una signora anziana, che attraversava pure lei, addirittura un autista ha suonato il clacson”.

“La segnaletica verticale non viene assolutamente presa in considerazione, prima o poi qualcuno/a si farà molto male” spiega un altro cittadino. “Anch’io ho rischiato più volte di essere confuso con un bersaglio da centrare, spero mettano qualche vigile almeno finché non verranno ripristinate le strisce pedonali”.