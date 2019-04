Selfie con la pistola in mano, parte un colpo e gli esplode il telefonino in faccia: grave un 16enne

Protagonista della vicenda un ragazzino di 16 anni, rimasto ferito lunedì scorso a San Antonio, in Texas. Si stava facendo alcuni selfie con lo smartphone impugnando una pistola calibro 9 mm, quando gli è partito un colpo e il telefono gli è esploso in faccia. Alcuni pezzi di vetro e metallo gli si sono conficcati in faccia, in un occhio e nel cervello. Lo riporta il New York Post. La polizia sta indagando sulla dinamica di quanto avvenuto. Il 16.enne è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono stabili. L’obiettivo del gesto? Scattarsi un selfie da brivido, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, forse poi da condividere su internet per pavoneggiarsi con gli amici .