Selargius, viola le prescrizioni per l’affidamento in prova ai servizi sociali: arrestati

Ieri a Selargius i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un 53enne del luogo, disoccupato, con precedenti di polizia, in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari, che ha disposto la revoca della citata misura e l’immediata traduzione dell’arrestato in istituto carcerario. Il provvedimento è scaturito dalle violazioni alle prescrizioni impostegli per il tentativo di reinserimento sociale. L’uomo è stata tradotto dai militari presso la casa circondariale di Uta.