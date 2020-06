Selargius, vasto incendio di masserizie e vegetazione a Riu Mortu: paura per alcune bombole di Gpl

Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute intorno alle 18 in località “Riu Mortu” nel territorio del comune di Selargius, per un vasto incendio di masserizie e vegetazione in un’area rurale. Le squadre hanno operato con due mezzi e un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo per spegnere il rogo che si è propagato alla vegetazione circostante. Nel cumulo di masserizie gli operatori hanno localizzato tra le fiamme numerose bombole di GPL, subito raffreddate e messe in sicurezza. L’area è stata messa in sicurezza con la bonifica dei focolai residui. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.