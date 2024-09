Selargius, tutto pronto per il matrimonio di Fiorella e Davide: “Ci sposeremo in catene”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fiorella Esu, 31 anni di Siliqua, e Davide Musiu, 44 anni, selargino doc, sono pronti a dirsi “sì” in catene, come vuole la tradizione del matrimonio selargino. Domenica le nozze, celebrate nella chiesa di San Giuliano, al termine di un corteo nuziale che attraverserà molte vie della città. Tredici anni di differenza tra i due futuri sposi, “colmati” dall’amore e da due figli. Ma, prima della promessa di amore eterno davanti a Dio, ci sono in programma quattro giorni di eventi dalla mattina alla sera. Si parte domani, mercoledì 4 settembre con una gara poetica dialettale, alle 21 in piazza Maria Vergine Assunta. Giovedì, alle 18, l’inaugurazione delle mostre di artigianato locale in piazza Si ‘e Boi e, alle ventuno, commedia in lingua sarda in piazza Maria Vergine Assunta. Venerdì 6 settembre alle venti “Sa cantada a is piciocas” e dalle ventidue i Non Soul Funky in piazza Maria Vergine Assunta. Sabato 7 settembre alle diciannove “Su trasferimentu de is arrobas” e alle 20:30 spazio totale per l’esibizione del gruppo folk ospite dalla Polonia in piazza Maria Vergine Assunta. Si chiude alle ventidue col cabaret di Benito Urgu. Un programma mix, come al solito, tra sacro e profano, quello del matrimonio selargino.

Domenica 8 settembre la giornata clou con le nozze, prevista la partecipazione di migliaia di persone tra cittadini e turisti. E anche “Sa coja antiga” selargina, ormai, realizzata sempre sotto gli occhi attenti della Pro Loco e del Comune, è entrata di diritto tra gli eventi che riescono a richiamare vacanzieri anche dall’estero.