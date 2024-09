Nubifragio a Seui, boccheggia la Sardegna meridionale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nubifragio vicino a Seui, il Sud Sardegna, invece, boccheggia: sole e afa, qualche nuvola e due gocce per i più fortunati, da Cagliari a Sanluri è ancora estate. Tuoni, fulmini e pioggia, invece, a Lanusei, Gairo, Nurallao. Anche oggi il cielo non ha regalato ciò che da tanto si attende, cioè l’acqua e un po’ di fresco, un po’ di refrigerio dopo lunghi mesi di caldo e siccità. Settembre è iniziato ma la musica non cambia ancora se non in qualche località nel centro Sardegna. Questo pomeriggio la ruota della “fortuna” ha scelto il territorio di Seui: “Le precipitazioni hanno raggiunto intensità di nubifragio” hanno comunicato gli esperti di Centro Meteo Sardegna. E tutti gli altri? Poco o nulla. Il Campidano soffoca, come il Sulcis e le zone lontane dal mare dove, invece, una boccata d’aria in più è sempre garantita. Una situazione che sta mettendo a dura prova anche i più tenaci, l’afa è, oramai, di casa anche durante le ore notturne e si attende che l’autunno prenda in mano la gestione e faccia il suo dovere.