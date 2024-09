Eolico in Sardegna, la Regione insiste sulla ricerca delle aree idonee: “Continuiamo a coinvolgere i Comuni”

Le assemblee di ieri a Sassari e Olbia fra la giunta regionale e i sindaci di quei territori, hanno dato vita a un confronto positivo avviando con le amministrazioni locali un metodo – accolto da tutti – per decidere, insieme, come affrontare la transizione energetica impedendo una invasione di impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e tutelando i beni culturali e paesaggistici della nostra Isola.

“L’incontro di ieri – fa presente l’assessore dell’industria, Emanuele Cani – è servito, innanzitutto, a fare chiarezza sull’attuale situazione – così come ci è stata colpevolmente lasciata a causa dell’immobilismo del governo regionale precedente – sia sul merito e su tutti gli aspetti inerenti alla politica energetica che vogliamo attuare. Il tutto per dare una programmazione e una autonomia energetica a una regione che dipende ancora, prevalentemente, dalla produzione di due centrali a carbone e da una centrale una che utilizza i derivati del petrolio.

In questi giorni – precisa l’esponente dell’Esecutivo – abbiamo incontrato, e continueremo a confrontarci, tanti amministratori locali che, preoccupati per il futuro energetico ed economico delle proprie comunità e per la tutela del paesaggio regionale, vogliono capire e contribuire a gestire, in un rapporto istituzionale con la Regione, questa fase importante sulle fonti energetiche rinnovabili. Nel corso della discussione – conclude l’assessore dell’industria, Emanuele Cani, i sindaci hanno, quindi, trovato risposte sul percorso e soprattutto su come non verranno lasciati soli sia nelle opposizioni alla realizzazione di impianti non decisi dalla pianificazione regionale sia nella realizzazione di progetti energetici che le comunità locali vorranno portare avanti in armonia con un aggiornato Piano Energetico Regionale”.