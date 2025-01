Tragedia familiare a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di 54 anni, Francesco Marando, è stato trovato senza vita in un locale interrato della sua casa. Secondo le forze dell’ordine, ad ucciderlo a colpi di pistola sarebbero stati i due figli dell’uomo, di cui uno ancora minorenne. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine dell’ennesima lite per ragioni private fra padre e figli che andavano avanti da tempo. Poi, avrebbero nascosto sia l’arma che il corpo del papà. Ad allertare i soccorsi il giorno dopo la famiglia del 54enne, quando era ormai troppo tardi. Questo ritardo ha indispettito i carabinieri, che dopo un sopralluogo in casa, i video delle telecamere della zona e l’interrogatorio al figlio maggiore, hanno potuto ricostruire i tragici eventi. Il ragazzo ha permesso di ritrovare di ritrovare sia la calibro 38 usata per il delitto che l’auto del padre, poste entrambe sotto sequestro. I due giovani sono ora accusati non solo di omicidio ma anche di occultamento di cadavere e porto abusivo d’arma. Ignoti ancora il movente preciso dell’omicidio, sul quale gli inquirenti stanno indagando. Fondamentale sarà capire se sono coinvolte anche altre persone.