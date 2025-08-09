A Selargius non si contano più le segnalazioni: furti e atti vandalici alle auto sono ormai all’ordine del giorno. Ogni mattina decine di residenti si ritrovano con i vetri infranti, le macchine messe a soqquadro e danni per migliaia di euro. Caccia a contanti o oggetti da rivendere che spesso non si trovano, lasciando solo distruzione. “Stanotte è stata una strage”, racconta una residente. E ancora: “Qualche tempo fa, hanno aperto la macchina di mio marito, portato via una borsa con un telefonino che potevamo localizzare. Ma, quando abbiamo chiesto un intervento da parte delle forze dell’ordine, ci hanno risposto che non avevano pattuglie disponibili”. Pare che in zona si aggiri sempre lo stesso individuo, descritto dai residenti come una persona sospetta in sella a una bici sportiva. Tuttavia, non si è trattato solo di vandalismi: nella notte un’auto è stata rubata e un’altra hanno tentato di portarla via senza riuscirci. La rabbia cresce: “Con tutti questi episodi, il Comune dovrebbe intervenire, magari pagando due o tre pattuglie di vigilantes che facciano la ronda tutta la notte”. Le zone colpite la scorsa notte sono state: viale Vienna, via Curtatone, via Romagnino e l’angolo con via Laconi. Un’escalation di episodi che sta esasperando i residenti, convinti che senza controlli costanti e un presidio notturno il problema continuerà a ripetersi. Nel frattempo, la paura e la sensazione di insicurezza si fanno sempre più forti nelle strade di Selargius.