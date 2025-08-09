I colori delle opere urbane, le note jazz tra i locali e l’applauso collettivo per gli artisti che hanno trasformato i coprimastelli in quadri permanenti. La quarta serata della Summer Is Back ha regalato a Quartu una nuova emozione, celebrando la chiusura del concorso Urban Evolution, nato nel corso della Street Art Week, e premiando chi ha saputo reinterpretare con stile e creatività lo spazio pubblico.

A trionfare, l’illustratore sassarese Toni Demuro, primo classificato, che ha ricevuto un assegno da 1.000 euro per la sua opera, acclamata durante la cerimonia svoltasi in presenza dell’assessora alle Attività Produttive Rossana Perra.

Il secondo premio, da 600 euro, andato ad Alice Micol, artista milanese, è stato annunciato da Michele Randaccio, presidente di Oikos Cittadinanza Attiva, mentre è stata la presidente di Officine Verticali, Silvia Demontis, a svelare il terzo classificato: Isra Martinez, artista cubano, premiato con 400 euro.

Il concorso, lanciato in occasione della Street Art Week che si è conclusa lo scorso 13 luglio, ha visto nove artisti trasformare i coprimastelli lungo la Via del Mare in elementi di arredo urbano artistico, contribuendo alla rigenerazione estetica del viale Colombo e alla nascita di una vera e propria galleria.

L’arte ha continuato a parlare anche attraverso il progetto “Non in nostro nome”, in sostegno della ricostruzione dell’ospedale Al Awda di Gaza portato avanti dall’Associazione Sardegna Palestina ieri rappresentata da Mariangela Pedditzi.

Musica, degustazioni e animazione hanno completato il quadro. Il pubblico ha potuto godere delle esibizioni live del Nues Duo, Alessandro Angiolini, Alice Marras & Mauro Laconi, R.O.G.L.I.O. e Jogos con Chiara Effe, in un percorso sonoro che ha attraversato le attività dell’intero viale. La Cantina Trexenta, ospite della serata, ha offerto un calice in omaggio a chi ha potuto dimostrare di aver speso almeno 10 euro lungo le attività della via, grazie alla collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier. Spazio anche ai più piccoli con il Bubble Party che ha portato magia e divertimento per i bimbi con l’organizzazione di Seconda Stella e la partecipazione di oltre 90 famiglie.

“La piazza ha subito una significativa trasformazione” – ha dichiarato Luca Stocchino, presidente del CCN La Via del Mare – “da luogo di passaggio a spazio di aggregazione vissuto da centinaia di persone ogni settimana. Le migliorie estetiche, la nuova illuminazione e l’arte urbana ci hanno permesso di creare un’esperienza che mette insieme cultura, intrattenimento e promozione del territorio. La risposta dei cittadini ci conferma che siamo sulla strada giusta”.

La Summer Is Back si ferma ora per la pausa di Ferragosto e tornerà venerdì 22 agosto con una serata blues che aprirà la seconda parte del calendario estivo.