Onestà e solidarietà sono ancora alla base della vita di tante persone. E lo sa bene Roberto Cossu, leader dei Golaseca, che pochi giorni fa ha avuto una brutta sorpresa davanti al Superpan di via Zuddas a Dolianova: non trovava più il suo portafoglio con tanti preziosi soldi faticosamente risparmiati. A raccontarlo è lui stesso:

“Esco dal negozio, carico la spesa, salgo in macchina e parto…dopo pochi metri mi accorgo che ho la tasca rotta e che ho perso il portafoglio.

Dentro avevo appena ritirato circa mille euro per un piccolo viaggio con la mia pupetta e la mia compagna, sapete i risparmi che noi persone normali abbiamo per toglierci qualche soddisfazione.Corro dentro il supermercato e chiedo…Il direttore mi sorride e mi dice “il portafoglio eh?”

Poi, la sorpresa più bella: “Una ragazza l’ha riportato qui,l’ha trovato nel parcheggio. Aggiungo io che è un portafoglio a libro,i soldi si vedevano chiaramente, quindi questa ragazza non ha solo riportato il portafoglio, ha riportato il portafoglio con tutti i soldi dentro.”

E ne approfitta per fare un appello: “Non so chi tu sia anima bella… Ma sappi che ti sono grato per questo gesto stupendo in un mondo avido e senza più valori, tu sei la speranza per un mondo migliore. “

La risposta non tarda ad arrivare. La ragazza che ha recuperato il portafoglio è la farmacista Marta Deriu: “Sono stata io”, risponde Marta. “Sono uscita ho trovato il portafoglio in terra e l’ho consegnato al superpan, sono felicissima di averlo fatto, ho capito chi sei, sono la farmacista di Mameli Roux, ti ho anche servito un paio di giorni fa”.

Un episodio che fa ancora ben sperare e che dovrebbe essere nella normalità delle cose e che, comunque, dimostra quanto a volte basta davvero poco per fare del bene.