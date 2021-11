Maltempo, domani le scuole resteranno aperte a Selargius: tutti gli alunni in classe

Scuole aperte a Selargius. Il primo cittadino Gigi Concu domani terrà aperti tutti gli istituti scolastici e le lezioni si svolgeranno regolarmente. Non è stata prorogata la sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle private e paritarie, previste per oggi.

L’allerta meteo ha avuto ricadute diverse nei comuni della città metropolitana. Chiudono Cagliari e Monserrato. Mentre aprono Selargius e Quartu., in quest’ultima rimarranno sbarrati solo due istituti per alcune verifiche tecniche all’impianto elettrico.