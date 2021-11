Cagliari, mezza città senza energia elettrica. Enel: “Problemi risolti entro oggi”

In via Is Mirrionis ieri una famiglia è rimasta 13 ore senza corrente elettrica. Problemi anche in via Canepa e via Cocco ortu. Venti ore al buio i residenti (e le suore del convento) in via Macomer. E, proprio sui disagi relativi al rione di Villanova, arrivano le rassicurazioni di E-Distribuzione, la società che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Sardegna.

L’azienda precisa che i propri tecnici “sono al lavoro per cercare di risolvere al più presto la situazione causata dal maltempo e dall’incessante pioggia che ha causato numerosi allagamenti in tutta la città, anche dei nostri impianti facendo riscattare i contatori anche dove già intervenuti. Stimiamo di riuscire a rialimentare le utenze nelle serata di oggi”.