Allerta meteo, domani scuole chiuse a Monserrato

Allerta meteo, domani scuole a Monserrato. In arrivo l’ordinanza del sindaco Tomaso Locci per la chiusura degli istituti scolastici. Monserrato come Cagliari dunque. Locci ha deciso di prorogare l’ordinanza di ieri che prevede la sospensione dell’attività didattica in tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, la chiusura al pubblico del cimitero comunale, dei parchi comunali, della biblioteca comunale (Monserratoteca) e della Scuola Civica di Musica presso la Casa della Cultura (ex Fascio).