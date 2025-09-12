i Carabinieri del NORM–Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno arrestato in flagranza un 36enne disoccupato residente a Selargius, già noto alle Forze di Polizia e attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato ed evasione.

L’uomo, notato dai militari mentre tentava di nascondersi sotto un’autovettura in sosta, è stato sottoposto a controllo e trovato in possesso di prodotti appena asportati dall’attiguo esercizio commerciale di una catena di profumerie ubicato all’interno del centro commerciale “Al Parco”. La refurtiva, costituita da sette confezioni di profumi e dalla somma di 126 euro in contanti, per un valore complessivo di circa 500 euro, è stata interamente restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato in tribunale per il giudizio con rito direttissimo