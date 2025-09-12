Da mesi avrebbe perseguitato un anziano con pressioni e minacce di morte per ottenere denaro, fino all’ennesima richiesta da 20 euro che gli è costata l’arresto. I Carabinieri di Sestu hanno fermato in flagranza un 41enne disoccupato del posto, già noto per problemi di dipendenza, accusato di estorsione ai danni di un pensionato di 79 anni.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, dal 2023 avrebbe ottenuto più volte somme di diversa entità dall’anziano, che per paura aveva ceduto alle sue richieste. Dopo l’ultima consegna di denaro e la fuga del sospettato, i militari lo hanno rintracciato rapidamente nel centro cittadino. La perquisizione personale e domiciliare ha permesso di recuperare la banconota appena sottratta e restituirla alla vittima.

Il 41enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’episodio rientra nell’attività quotidiana di vigilanza dei Carabinieri a tutela dei cittadini più vulnerabili.