Denunciato un 31enne disoccupato residente a Iglesias ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali.

Durante un servizio perlustrativo, i militari, insospettiti da continui latrati provenienti da un casolare situato ai margini del caseggiato, hanno effettuato un controllo, accertando la presenza di tre cani in stato di abbandono, privi di microchip e lasciati esposti a intemperie e pericoli.

Sul posto è intervenuto il medico veterinario della ASL competente, che ha disposto il trasferimento immediato degli animali presso il canile comunale di Carbonia, dove sono stati accolti e messi in sicurezza.

L’episodio si inserisce nel quadro dell’attività di vigilanza e prevenzione quotidianamente svolta dall’Arma dei Carabinieri, a tutela non solo della sicurezza pubblica, ma anche del rispetto della legalità e del benessere animale.