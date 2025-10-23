Cagliari, addio a Erika Masala, 26 anni, la giovane mamma deceduta un mese dopo aver dato alla luce il suo bambino: dolore e sconforto per la sua improvvisa scomparsa, fissato il giorno del funerale.

Una giovane vita che aveva ancora tutto davanti a se ma non ce l’ha fatta: dopo pochi giorni dal parto era entrata in coma e non si è più risvegliata.

Centinaia i messaggi per lei, per la sua famiglia, per i suoi piccoli e il suo compagno. Tutti avevano sperato in una sua ripresa che, purtroppo, non c’è stata. “Ha combattuto come un leone, sino alla fine”.

Il suo funerale si svolgerà sabato a Cagliari.