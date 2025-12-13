Ci scrive la nostra lettrice Aurora Aru, a proposito dei progetti sulla 554, fra ironia e preoccupazione.
“Leggendo a mesi alterni i progetti sulla 554, trasformata in viale con romantica passeggiata in cui famigliole spingeranno felici i passeggini con i piccoli, ci si domanda in quale oasi esotica vivano coloro che si cimentano in tali grandi idee. Se percorrano mai quest’arteria che è una delle più trafficate e pericolose in Sardegna e in cui ogni giorno i soliti fanatici automobilisti e centauri si cimentano indisturbati in gare spericolate, incuranti di ciò che li circonda e delle conseguenze del loro sconsiderato comportamento.