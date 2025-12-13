Ci scrive la nostra lettrice Aurora Aru, a proposito dei progetti sulla 554, fra ironia e preoccupazione.

“Leggendo a mesi alterni i progetti sulla 554, trasformata in viale con romantica passeggiata in cui famigliole spingeranno felici i passeggini con i piccoli, ci si domanda in quale oasi esotica vivano coloro che si cimentano in tali grandi idee. Se percorrano mai quest’arteria che è una delle più trafficate e pericolose in Sardegna e in cui ogni giorno i soliti fanatici automobilisti e centauri si cimentano indisturbati in gare spericolate, incuranti di ciò che li circonda e delle conseguenze del loro sconsiderato comportamento.

Purtroppo la lodevole iniziativa del Comune di Selargius di piantare gli alberi per combattere l’inquinamento atmosferico sarà di poco aiuto se non si faranno interventi seri che riguarderanno l’intera arteria e non solo”.