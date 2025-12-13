Un orrore difficile anche solo da raccontare quello subito da un bimbo di soli 3 anni da parte del padre e dello zio in un paese vicino Galatina.

Come riporta Repubblica, i due uomini sono stati condannati rispettivamente a 8 anni e 8 mesi e a 8 anni nel giudizio d’appello confermando la sentenza di primo grado del 2020.

La terribile vicenda risale al 2015. Il bimbo avrebbe subito violenze sessuali per due anni, oltre a torture come mozziconi di sigarette spenti sul corpicino, botte e altre indicibili umiliazioni per costringerlo.

L’inferno sarebbe più finito quando è riuscito a raccontare tutto alla sua mamma.

La donna ha quindi raccontato tutto ai carabinieri portando le prove della testimonianza del suo bambino. I due uomini sono stati quindi fermati per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata e continuata.

Le violenze, di cui la donna era ignara fino alla terribile confessione da parte del bambino, avvenivano in casa quando ad esempio il padre si trovava solo con lui, a casa dei nonni o in una casa in campagna.

Intanto, il piccolo e la donna si sono poi trasferiti. Gli avvocati dei due imputati potrebbero fare ricorso in Cassazione per alcune incongruenze da loro riscontrate.