Selargius in lutto, morti il consigliere comunale Marco Lai e l’ex consigliere Deiana

è una giornata tristissima per la nostra comunità. Oggi ci troviamo a piangere per l’improvvisa scomparsa del nostro concittadino Efisio Luigi Deiana e del consigliere Marco Lai. Io perdo un collega di partito, ma soprattutto due amici”, scrive il primo cittadino Gigi Concu.

Marco era la conferma del fatto che per essere grandi persone non occorrono curriculum infiniti e chissà quali titoli. Era alla sua prima esperienza politica, attivo e attento ai bisogni della nostra comunità, ma prima ancora un uomo capace di commuoversi. Lo ha fatto anche nella seduta di consiglio comunale di martedì scorso, l’ultima volta che ho avuto il piacere di vederlo e ascoltarlo.

“Ho letto un articolo che mi ha molto colpito, riguardava il nostro primo cittadino. Raccontava che mentre il sindaco passeggiava in un parco vide un mamma con la mano tesa sulla testa del proprio bambino. Un bambino che non aveva la possibilità di giocare come gli altri. Si è preso a cuore questa scena e ha fatto sì che la nostra città venisse dotata di giochi inclusivi. Un’azione meritevole che mi ha commosso”. Aveva gli occhi lucidi, la voce stretta in gola. “Per queste creature che…”. Allora non terminò la frase, passò all’oggetto della mozione sulla fibra ottica. Ma quelle sue parole le porterò appresso per sempre. Le ho ascoltate più volte dopo la telefonata che questo pomeriggio mi ha informato della sua morte, e probabilmente le riascolterò a lungo…