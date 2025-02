Giovedì nuovo consiglio comunale per discutere la richiesta di sospensiva cautelativa per l’annullamento dell’autorizzazione unica a favore di Terna e della delibera con la quale la regione ha espresso l’intesa sul progetto approvato. A Quartu, intanto, spunta l’avviso di imposizione di altri vincoli di esproprio e/o di di asservimento coattivo (servitù di elettrodo/passaggio) che coinvolgeranno altre decine e decine di cittadini, comprese aziende agricole. Una relazione curata dall’agronomo Marco Asquer “che ha fornito dati allarmanti sull”impatto negativo che i lavori sul Tyrrhenian Link arrecheranno al territorio e alla salute della comunità: in particolare la creazione di nuovi campi elettrici e magnetici comporta il rischio di malattie cancerogene, con possibile correlazione tra i campi a bassa frequenza e casi di leucemia infantile. I campi elettromagnetici generati dalla linea interrata comporteranno emissioni dannose sia per i privati che coltivano i terreni, sia per gli animali presenti nelle aree interessate, “l’impatto delle emissioni sugli animali è superiore a quello sull’uomo con evidenza di rischi di possibili patologie anche gravi”. Inoltre i campi elettromagnetici rischiano di ” influenzare la crescita e lo sviluppo delle piante”. Di questi argomenti si discuterà in consiglio comunale” precisa il comitato che da tempo si oppone al mega progetto che si tenta di fermare. “Se fino ad oggi non si è capita la gravità dell’attacco che sta subendo selargius e la sardegna dalla speculazione energetica alla luce della relazione fornita al comune dal dr Asquer che evidenzia le criticità che il Tyrrhenian Link rappresenta ai danni della salute dobbiamo tutti e tutte mobilitarci per difendere la nortra terra”. Per il fronte quartese prende la parola l’avvocato Giulia Lai che spiega: “Questi giorni è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Quartu l’avviso di imposizione di altri vincoli di esproprio e/o di di asservimento coattivo (servitù di elettrodo/passaggio) che coinvolgeranno altre decine e decine di cittadini quartesi, compreso aziende agricole.

Soggetti e imprese che vedranno i propri terreni limitati dal passaggio del cavo del Tyrrhenian link che, ricordiamo, essere un cavo ad altissima tensione che trasporterà 500 Mwh di corrente continua.

Sull’impatto ambientale ma sopratutto sulla salute dell’uomo nulla è stato fatto e noi tutti oggi ci troviamo a dover subire questa servitù senza sapere quali saranno le conseguenze per i cittadini.

Il Sindaco disse che era un cavetto che sarebbe passato sulla via pubblica, una menzogna gravissima alla luce della consulenza disposta dall’amministrazione di Selargius secondo la quale il cavo Tyrrhenian link sembrerebbe causare gravi conseguenze non solo alla vegetazione ma anche alla salute umana.

Nessuno studio sull’impatto alla salute è stato fatto, doveroso dinanzi alla portata dell’opera in costruzione, così come peraltro richiesto da svariate sentenze dei Tribunali amministrativi.

Noi perseguiremo nell’informare la popolazione, sostituendoci ad un Sindaco che tace ormai da troppi mesi sul tema, nascondendosi e rifiutando il confronto.

Pertanto potrete leggere i nomi e informare i diretti interessanti, ricordandogli che contattando il comitato potranno avere tutte le carte del progetto”.