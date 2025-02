Una problematica che va avanti da anni quella della zona dedicata ai pedoni utilizzata, però, anche come parcheggio o strada comunale. Un ulteriore richiamo da parte dei residenti che segnalano la situazione che mette a serio rischio le persone: “Purtroppo vivo quotidianamente il mancato rispetto del divieto di transito da parte di tutti gli inqualificabili personaggi che, passando dalla piazza, girano in via santa Maria a velocità sostenuta. Tante volte mi è capitato di “sensibilizzare” questi personaggi, e altrettante di chiamare la municipale. Risultato: nulla, ovviamente. C’erano i dissuasori per delimitare l’accesso alla piazza, ora non più. E quando c’erano, la distanza tra l’uno e l’altro era tale da permettere comunque il passaggio di una macchina. Insomma: una piazza formalmente pedonale ma sostanzialmente utilizzabile per il transito dei veicoli e per il parcheggio” ha espresso un residente. Inciviltà, soprattutto, è la causa del malcontento che da molto tempo viene messo in evidenza da chi vuole usufruire della piazza senza correre il rischio di essere travolto.