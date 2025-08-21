Chi ” VANEGGIA” oggi e chi ” VANEGGIAVA ” in passato proposte miracolistiche per far viaggiare in teleferica o transitare in auto in un tunnel sotto lo storico quartiere “CASTELLO”, quanti dal Centro Storico di Stampace avevano ed hanno necessità di giungere da Piazza Yenne le strade di San Benedetto e viceversa non conoscevano e non conoscono la ” fragilità” dell’ultra centenario quartiere “Castello” e non hanno mai visto, chiedendone la ragione, gli enormi “Contrafforti” in cemento armato visibili ad occhio nudo, come dalla foto che il noto tabaccaio di Stampace Mauro Mulas ci ha messo a disposizione per farne omaggio a tutti i Cagliaritani per capire come stanno veramente le cose. Sono contrafforti costruiti negli anni ’50, settantacinque anni fa, che ho visto costruire.In quegli anni, avevano deciso di realizzare il tunnel che partendo da Via Santa Margherita raggiungesse Piazza San Rocco, quindi San Benedetto.