Chi ” VANEGGIA” oggi e chi ” VANEGGIAVA ” in passato proposte miracolistiche per far viaggiare in teleferica o transitare in auto in un tunnel sotto lo storico quartiere “CASTELLO”, quanti dal Centro Storico di Stampace avevano ed hanno necessità di giungere da Piazza Yenne le strade di San Benedetto e viceversa non conoscevano e non conoscono la ” fragilità” dell’ultra centenario quartiere “Castello” e non hanno mai visto, chiedendone la ragione, gli enormi “Contrafforti” in cemento armato visibili ad occhio nudo, come dalla foto che il noto tabaccaio di Stampace Mauro Mulas ci ha messo a disposizione per farne omaggio a tutti i Cagliaritani per capire come stanno veramente le cose. Sono contrafforti costruiti negli anni ’50, settantacinque anni fa, che ho visto costruire.In quegli anni, avevano deciso di realizzare il tunnel che partendo da Via Santa Margherita raggiungesse Piazza San Rocco, quindi San Benedetto.

Allora, ragazzo quindicenne abitavo in Piazza Yenne, con i miei in una casa sopra la Grotta Marcello e andavo, tra l’altro a tenere compagnia a mio zio Alfredo, che era uno dei Capo Stazione delle FF.SS., ricoverato nella Clinica Aresu. costruita nel fossato ai piedi del colle. Le ruspe hanno iniziato i lavori di sbancamento, sono andate avanti per un po’, i primi crolli, i primi pericoli, la sospensione dei lavori, la chiusura del cantiere, la costruzione dei “contrafforti”.

Per concludere, chi ha proposto nel recente passato, nell’era ” moderna” la teleferica e il tunnel e chi ripropone un’idea fantasiosa, vada a vedere gli atti e la storia ma soprattutto prendere atto delle reali condizioni morfologiche territoriali del contesto e faccia ammenda della propria ” ignoranza e incompetenza” cospargendosi umilmente di “cenere” la fronte.