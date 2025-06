In merito ai disagi verificatisi nella giornata di ieri all’aeroporto di Linate, dove centinaia di passeggeri diretti verso la Sardegna hanno subito cancellazioni e ritardi rimanendo bloccati anche per l’intera notte in aeroporto, l’assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca ha dichiarato: “Ci siamo immediatamente attivati per comprendere le cause dei disservizi e sollecitare la massima attenzione alla gestione dei passeggeri coinvolti. Ci auguriamo che le riprotezioni e le soluzioni necessarie siano completate entro la giornata odierna”.

L’assessora ha evidenziato come una delle criticità principali emerse in queste ore e in altri episodi verificatisi nelle scorse settimane sia stata la gestione della comunicazione: “I passeggeri, soprattutto in un contesto di servizio pubblico, devono essere informati tempestivamente in caso di cancellazioni o ritardi rilevanti. È fondamentale che la compagnia mantenga un contatto diretto e costante con i viaggiatori per comunicare in modo chiaro le soluzioni alternative. Allo stesso tempo, è indispensabile che anche la Regione venga informata con tempestività, così da poter intervenire con tutti gli strumenti a disposizione”.

“È importante evidenziare che buona parte dei disagi registrati ieri – ha sottolineato l’assessora – sono riconducibili a gravi problemi informatici che hanno colpito il sistema aeroportuale del nord Italia, contribuendo a una gestione complessa e rallentata del traffico aereo in una giornata di grande affluenza”. “Ancora una volta – ha aggiunto – è emersa la fragilità di un sistema nazionale che, soprattutto nei fine settimana estivi, fatica a garantire la regolarità dei collegamenti. In un contesto insulare come quello sardo, dove non esistono reali alternative alla mobilità aerea, queste inefficienze generano un impatto ancora più critico. La Regione Sardegna è chiamata, ancora una volta, a fare da argine alle emergenze, per garantire ai cittadini il diritto alla mobilità”.

L’assessora ha poi ricordato che un incontro con la compagnia era già stato fissato per la prossima settimana: “All’ordine del giorno ci saranno anche le criticità e le misure adottate per far fronte all’emergenza conseguente alla cancellazione dei voli nella serata del 28 giugno con l’obiettivo di migliorare la gestione dei momenti critici, anche se esogeni, perché è indispensabile che i diritti dei viaggiatori, tanto più se residenti in un’isola come noi sardi, vengano rispettati da tutti i soggetti coinvolti”.

“L’estate è un banco di prova per tutto il sistema europeo dei trasporti – ha concluso – ma è nostro compito fare in modo che i cittadini sardi non debbano più subire passivamente le conseguenze delle disfunzioni altrui. Continueremo a vigilare e a rafforzare ogni strumento utile per tutelare i viaggiatori e garantire il diritto alla mobilità”.