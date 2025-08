Sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, un uomo di 31 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Selargius, nel cagliaritano, in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena. L’acquirente è stato segnalato alla prefettura come assuntore. La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al sequestro di un quantitativo significativo di cocaina e marijuana, già suddivise in dosi pronte per lo spaccio, oltre a una somma in contanti ritenuta provento dell’attività illecita. Durante il controllo all’interno dell’abitazione, i militari hanno trovato altra droga e denaro nella disponibilità della madre dell’arrestato, una donna con precedenti penali. La donna è stata denunciata a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il 31enne è stato accompagnato nel carcere di Uta, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.