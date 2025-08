Altre due persone sono state ricoverate per sospetta intossicazione da botulino dopo aver consumato cibo etnico durante una sagra a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Le persone in ospedale sono ora otto, e ci sono altri tre casi sospetti su cui si stanno svolgendo accertamenti. Tra i primi casi registrati ieri, un bambino di 11 anni e una ragazza di 14. Entrambi erano stati ricoverati in condizioni gravi, rispettivamente al Brotzu e al Policlinico Casula. Il minore, considerato il più critico, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nas, che hanno effettuato verifiche nei due ospedali di Cagliari per raccogliere informazioni sulle pietanze consumate e sul contesto dell’evento. Le prime ricostruzioni portano a individuare un possibile collegamento con un condimento a base di spezie utilizzato nella preparazione di piatti etnici serviti durante la festa.