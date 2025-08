In arrivo la nuova Circolare Notturna, l’iniziativa l’Unione Express – Viaggiare Informati e il pagamento digitale a bordo. Dal 1° agosto al 12 settembre 2025, l’Amministrazione comunale di Cagliari e CTM presentano tre importanti novità pensate per cittadini, turisti e lavoratori: la nuova Circolare Notturna, l’iniziativa promozionale Unione Express e l’introduzione del pagamento direttamente dal conducente con POS, sulla linea Poetto Express. Tre azioni concrete per una mobilità sempre più sicura, efficiente e attenta al benessere di chi vive e visita Cagliari, con particolare attenzione al collegamento con il mare, sia di giorno che di notte.

Circolare Notturna: il mare e la città connessi tutta la notte. La Circolare Notturna è un servizio finanziato interamente dal Comune di Cagliari e garantirà collegamenti tra piazza Matteotti e il litorale del Poetto fino alla Bussola, ogni notte (eccetto i sabati e il 14 agosto, giorni nei quali sono in servizio le linee notturne 1N, L, ER, 9N).

Le partenze sono previste da piazza Matteotti alle 00:00, 01:00, 02:00 e 03:00 e l’ultimo arrivo è stimato in piazza Matteotti alle 05:00 del mattino. Saranno in servizio due autobus da 12 metri, offrendo copertura capillare per chi vive la città di notte. A bordo, per la sicurezza di passeggeri e conducenti, sono presenti le guardie giurate. Percorso– Circolare Notturna: p.zza Matteotti (capolinea), via Roma corsia preferenziale, viale Diaz, viale Campioni D’Italia 1969-1970, via San Bartolomeo, via Vergine di Lluc, viale Poetto, via Lungo Saline, via Ippodromo, viale Poetto, via Dell’Idrovora, via Lungomare del Golfo, Bussola, via Lungomare del Golfo, via Dell’Idrovora, viale Poetto, via Ausonia, via Lungo Saline, viale Poetto, viale Campioni D’Italia 1969-1970, via della Pineta, via Pessina, via Dante, piazza Giovanni XXIII, via XXVIII Febbraio, via Chiabrera, via Torricelli, via Vesalio, via Treleani, via Cesare Cabras, via Italia, via S. M. Chiara, via Cadello, via Is Mirrionis, via Emilia, via Abruzzi, via Marongiu, via Cornalias, via Giotto, via Deliperi, via Brotzu, via Peretti, via Piero della Francesca, via Cornalias, via Marongiu, via Abruzzi, via San Michele, via S. Avendrace, viale Trieste, via Roma, p.zza Matteotti (capolinea).Unione Express: vai al Poetto mentre leggi il giornale!.L’iniziativa promozionale Unione Express: leggi L’Unione Sarda sul Poetto Express. I mezzi della linea Poetto Express sono autobus da 18 metri in grado di collegare in 10 minuti piazza Matteotti al Poetto. Il servizio inizia alle 8:00 e termina alle 20:00 e viaggia su corsia preferenziale. La frequenza è di 22 minuti. I primi 100 clienti che da Piazza Matteotti sceglieranno la linea Poetto Express riceveranno in omaggio una copia de L’Unione Sarda e potranno partecipare a un contest fotografico dedicato alla città di Cagliari vista dal bus. Percorso della linea POETTO EXPRESS: Matteotti , Roma (Molo Dogana), Diaz (Cronta), Diaz (uffici Abbanoa, Diaz (Hotel Mediterraneo) Diaz (angolo Caboto) Diaz (parcheggi Fiera), Diaz (Fiera) , Diaz (Hotel) Diaz (fronte Amsicora) Poetto (ponte Vittorio) Poetto (fronte Campo Rossi) Poetto (fronte Grecale) Poetto (angolo Vergine di Lluc) Poetto (caserma Monfenera) Poetto (fronte dei Tritoni) Lungo Saline (angolo d’Elba) Lungo Saline (angolo Gorgona) Lungo Saline (angolo Montecristo) Lungo Saline (angolo Ischia) Lungo Saline (lato Chiesa) Ippodromo (angolo Ausonia) Poetto (Lido Esercito) Poetto (fronte Ippodromo) Poetto (ex Ospedale Marino) Poetto (Idrovora – Ospedale Marino) Saline (AIAS) Lungomare Poetto Ottagono. Lungomare Poetto (Capolinea). Pagamento digitale a bordo: la sperimentazione. Sulla linea Poetto Express, sarà inoltre possibile acquistare il biglietto direttamente dal conducente tramite POS, in modalità sperimentale. Questa soluzione agevolerà soprattutto i turisti, rendendo l’accesso al trasporto pubblico ancora più semplice. Massimo Zedda, sindaco di Cagliari: “Una delle priorità di questa Amministrazione è il potenziamento del trasporto pubblico locale. Abbiamo voluto fortemente un servizio notturno che colleghi il centro e diversi quartieri della città al Poetto, attivo da mezzanotte fino alle 5 del mattino per tutto agosto fino a metà settembre. Con il CTM c’è una forte collaborazione e sintonia d’intenti, volte a promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza – vista la presenza delle guardie giurate a bordo della Circolare notturna-, con l’obiettivo di elevare sempre più la qualità di un servizio rivolto al benessere di cittadine e cittadini”. Fabrizio Rodin, presidente CTM S.p.A.: “La collaborazione con il Comune di Cagliari consente all’azienda di rafforzare il servizio estivo con una proposta concreta, funzionale e al passo coi tempi. La Circolare Notturna rappresenta una soluzione sicura per chi lavora o rientra dal Poetto, soprattutto durante i giorni feriali, ma non è l’unica novità: da domani 2 agosto, il sabato e la domenica promuoveremo maggiormente la linea Poetto Express, ancora sottoutilizzata nonostante abbia mezzi più capienti e comodi, da 18 metri, che viaggiano su corsia preferenziale.

Il tempo di percorrenza per arrivare al Poetto è di circa 10/15 minuti senza poi dover cercare o pagare il parcheggio. Con questa iniziativa – continua il Presidente di CTM – si potrà viaggiare informati: i primi 100 clienti che utilizzeranno la linea Poetto Express da Piazza Matteotti riceveranno una copia del quotidiano L’Unione Sarda e tutti potranno partecipare ad un contest fotografico. A bordo della linea Poetto Express, sarà possibile pagare con carte di pagamento tramite POS – direttamente al conducente, attualmente in via sperimentale. Entro il 2026 il sistema di pagamento con carte di pagamento sarà implementato su tutti i mezzi”.