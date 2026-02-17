Sono ore concitate e delicatissime per la famiglia del bimbo di due anni che dal 23 dicembre è ricoverato in terapia intensiva al Monaldi di Napoli.

Il bimbo, che avrebbe avuto un cuore trapiantato “bruciato” a causa del trasporto in ghiaccio secco e non normale, sta aspettando la possibilità di un nuovo cuore.

Questa sera mamma Patrizia, che sta lottando affinché il suo bimbo possa avere un’altra possibilità, è stata chiamata d’urgenza in ospedale. Si crede- e si spera- che il motivo della convocazione sia un cuore compatibile. La donna avrebbe dovuto essere ospite al programma di Rete4 Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer.

Nel pomeriggio la madre del piccolo ha parlato telefonicamente con la premier Meloni. Mi hanno espresso la loro vicinanza e mi hanno detto che sarà fatta giustizia”, le parole della donna in un video riportato da Repubblica.

