Selargius, auto esce di strada e si ribalta sulla Ss 554: ci sono due feriti

Auto esce di strada sulla Ss 554 a Selargius.

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 3 di questa notte per un incidente stradale, sulla Strada Statale 554 all’altezza di Selargius in direzione Cagliari, in prossimità del bivio per Settimo San Pietro.

Per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada e si è scontrata su una recinzione per poi ribaltarsi su un fianco. Feriti in modo lieve due occupanti, soccorsi dagli operatori del 118.

La corsia è stata temporaneamente interdetta alla circolazione per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.