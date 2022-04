Selargius, “a Su Planu operai già spariti: ci sono ancora molte strade disastrate”

Gli operai dal rione selargino di Su Planu? “Sono spariti dopo aver asfaltato solo un paio di strade”. La segnalazione, arrivata da un residente, è anche corredata da foto: “Via e piazza Boiardo, via Metastasio, via Monte Bernina, anche il parco per bambini del rione: marciapiedi rotti e, in molti punti, spaccati”. Ruspe e sacchi di asfalto, effettivamente, sono spariti dal rione già da qualche settimana. In un’area, composta da palazzine ma anche da case indipendenti, dove si attendono interventi legati alla sicurezza stradale da decenni.

“E infatti stiamo intervenendo”, ricorda, contattato da Casteddu Online, il sindaco di Selargius Gigi Concu, “abbiamo messo un milione e seicentomila euro, cifra mai stanziata prima, per interventi su tutte le strade. È un appalto importante e allo stesso tempo complesso, gli operai ne avranno sino a settembre. Ci sono ancora 650mila euro che possiamo e dobbiamo spendere per riparare marciapiedi e strade. Dopo un’attesa lunga tanti anni, abbiamo trovato le risorse”.