Selargius, 2,5 milioni per la ciclabile sino a Settimo e 760mila euro per disoccupati disabili

Sono due tra le voci più corpose presenti all’interno della programmazione triennale legata ai fondi del Pnrr per Selargius. Due milioni e mezzo per andare in bici sino a Settimo, passando per i parchi e la Ss 554, e 764mila euro per costruire percorsi lavorativi per disabili, sia giovani sia anziani. È quanto si legge nel documento pubblicato sul sito ufficiale del Comune. Partendo dal progetto green e sportivo, l’aggiudicazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 luglio 2024 e tutto dovrà essere pronto entro il 30 giugno 2026. Si tratta di date scandite dall’obbligo della spendita dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I lavori per la connessione dei parchi lineari da Is pontis Paris alla Ss 554 sino a Settimo San Pietro prevedono un percorso ciclopedonaledall’area di Cuccuru Nuraxi sino a quella selargina di Santa Rosa. L’area del progetto si dirama su due vie, che rappresentano i limiti a nord e a sud della strada costituita da via della Libertá, via Parigi e via della Resistenza. L’area di via Primo Maggio si trova sul perimetro dell’area comunale di Selargius, vicino il confine con Cagliari e il Rio Mortu. Il secondo tratto, via Chiara Lubich, partendo dall’incrocio con via della Libertá, costeggia una serie di campi agricoli privati e si apre sulla zona più rurale del Comune. La via prosegue su via della Camelie fino ad arrivare in via delle Viole, attraversando una zona residenziale.