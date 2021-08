Sei incendi oggi in Sardegna e un aereo in azione a Samugheo. Per domani cresce l’allarme

Sei incendi oggi in Sardegna, per uno il Corpo forestale ha utilizzato, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche il mezzo aereo. Alle ore 17.30 circa un incendio in agro del Comune di Samugheo località “ R. ACCORO ”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Samugheo, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del CFVA di Sorgono. Sono intervenute le pattuglie delle vicine stazioni forestali di Neoneli e Sorgono, n.2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di SAMUGHEO – PRANU FROCCHIDOS e ASUNI – MODIGHINA. L’incendio ha interessato un’area a nord-est del centro abitato, perlopiù aree agricole e pascolative, la stima del bruciato è di circa 0.5 ettari. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle 18.15 mentre il personale a terra ha assicurato la bonifica del perimetro con la relativa messa in sicurezza dell’intera area.

Rimane alta anche per domani l’allerta per pericolo incendio nel cagliaritano. Le condizioni climatiche che in questo periodo stanno caratterizzando le giornate isolane, hanno portato la Protezione Civile regionale ad emettere un nuovo bollettino codice arancione, che interessa inoltre la fascia costiera tra Santa Teresa Gallura e Budoni.

In queste zone – precisa il bollettino – le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale. Pertanto, l’attenzione sarà rinforzata.