Seggiolini anti abbandono in auto obbligatori da oggi, occhio alle multe sino a 333 euro

Seggiolini auto abbandono in auto obbligatori da oggi, occhio alle multe sino a 333 euro. Da oggi non saranno più giustificati i genitori con bambini di età inferiore ai quattro anni privi di sistemi anti abbandono in auto accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. L’obbligatorietà di munirsi del dispositivo anti abbandono per il seggiolino in automobile era scattata già dal 7 novembre 2019.

Dal 20 febbraio 2020 è possibile richiedere un contributo di 30 euro per ciascun dispositivo di allarme acquistato entrando nella piattaforma www.bonuseggiolino.it e inserendo le credenziali Spid, come riporta Quotidiano.net. Le multe variano da 58 a 333 euro.