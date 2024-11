Segariu, a scuola per imparare a usare il defibrillatore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le domande possono essere inoltrate anche da cittadini di altri territori, entro il 29 novembre. Sono situati oramai ovunque, sono custoditi dentro alle teche, trasparenti, ben in vista, per qualsiasi necessità, anche se la speranza è quella che non debbano mai essere utilizzati. Purtroppo, però, a volte il cuore fa i capricci ed ecco così che lo strumento salvavita è essenziale per salvare il malcapitato. Saperlo usare non è da tutti e i corsi di formazione diventano una prerogativa importante e fondamentale: con questo spirito il Comune ha avviato uno stage per apprendere le nozioni essenziali per l’utilizzo del defibrillatore (corso di formazione BLSD – adulto, bambino e lattante ovvero corso di aggiornamento). Destinato a cittadini maggiorenni residenti e non, personale delle istituzioni scolastiche, rappresentanti delle forze dell’ordine, medici in servizio sul territorio comunale, soci delle associazioni di volontariato operanti a vario titolo nel territorio comunale, con l’obiettivo e la finalità di fornire nozioni per l’esecuzione di manovre rianimatorie di base con l’ausilio del DAE. A diffondere la notizia è il sindaco Andrea Fenu che specifica il giorno, il 7 dicembre.

La domanda di partecipazione, corredata di documento di identità in corso di validità, dovrà pervenire entro il 29-11-2024 con le seguenti modalità: Istanza on line, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente alla voce “Servizi”.

Via pec al seguente indirizzo: [email protected]

Consegna a mano.