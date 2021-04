Sebastiano di Sinnai: “Cimitero chiuso, ma perché? Nelle altre città è aperto”

Zona rossa con una restrizione in più che riguarda i due cimiteri comunali che sono chiusi a differenza degli altri comuni limitrofi. “Un disagio per chi ha dei parenti e non può andare a trovarli: sia che se ne siano andati via da poco o da tanto, andare a trovare un parente è una cosa importante. La situazione riguardo ai contagi è bassa e il cimitero non è un luogo dove si ci può contagiare. La gente va per rendere omaggio ai defunti e non capisco dove sia il problema”.

Manunza aggiunge: “Sono state fatte numerose richieste per avere una spiegazione dal comune che non ha fornito alcuna risposta”.

Risentite qui l’intervista a Sebastiano Manunza di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

