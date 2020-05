“Se il vigile vi sanziona, poi non date le colpe a lui: il distanziamento sociale va rispettato da tutti”

Mascherina e distanziamento sociale devono essere rispettati, “poi se il vigile vi sanziona non attribuite a lui le responsabilità ma ponetevi altre domande”. Un rimprovero quello da parte del sindaco di Gonnosfanadiga Fausto Orrù rivolto a chi non adotta le norme ancora in vigore. “Il virus è ancora presente e la mascherina è obbligatoria quando entriamo al bar. L’imprudenza nostra può costare la sanzione all’esercente e anche a chi omette di rispettare le regole. Capite bene che ripetere le stesse cose poi risulta essere antipatico. Il distanziamento sociale esiste e va rispettato poi se il vigile vi sanziona non attribuite a lui le responsabilità ma ponetevi altre domande”. Giovedì alle 16 si terrà un incontro tra gli amministratori e i titolari dei Bar proprio per ricordare quelle che sono le prescrizioni previste in questa fase. “I dati in Sardegna sono decisamente incoraggianti ma il virus è sempre presente, oggi si è registrato un solo caso nella nostra Isola”.