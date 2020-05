Quartu, risorge il mercatino settimanale di via della Musica: vendite consentite da domani

Con la riapertura di negozi e servizi alla persona torna pienamente operativo anche il mercatino settimanale di via della Musica. Il Sindaco Stefano Delunas ha infatti firmato oggi un’ordinanza per consentire l’attività anche a tutti gli operatori che non commerciano alimentari ed erano quindi stati esclusi nelle scorse due settimane. Vendita consentita già da domani, ma nel rispetto di tutte le misure di sicurezza necessarie a limitare la diffusione del Covid-19, indicate nel piano predisposto ad hoc.

Le ultimi disposizioni governative e regionali hanno dato il via libera ai Sindaci per autorizzare la riapertura delle attività produttive, ovviamente fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 16 maggio.

Pertanto, con ordinanza n. 38, il Sindaco ha disposto oggi la riapertura, a partire dal giorno 20 maggio e non più limitatamente ai soli operatori economici del settore alimentare, del mercato all’aperto di via della Musica, previsto a cadenza settimanale nella giornata del mercoledì. L’area mercatale si svilupperà lungo la via della Musica ed il primo tratto di via S’Arrulloni, occupando quindi la sede stradale tra le intersezioni di via della Musica/via Nenni e via S’Arrulloni/via Perosi.

I posteggi saranno disposti su due file parallele, in modo che al centro della carreggiata sia lasciato libero un corridoio per il transito dei pedoni e dei mezzi di soccorso. La capienza massima dei clienti non potrà eccedere le 640 persone e le postazioni di vendita saranno massimo 160. Il numero dei clienti che potrà stazionare lungo il corridoio centrale di fronte alla singola postazione per le operazioni di acquisto delle merci non potrà essere superiore a 2 persone , nel rispetto del distanziamento interpersonale di m.1; e massimo 2 potranno essere anche i clienti in attesa, che dovranno lasciare libero il corridoio centrale e stazionare obbligatoriamente nello spazio a disposizione lateralmente.