Scuole chiuse per l’allerta meteo nel Cagliaritano, arrivano le ordinanze. Il sindaco di Assemini: “Decisioni drastiche che non prendiamo con leggerezza”.

Con l’allerta rossa che prevede grande criticità soprattutto dalle 12 di lunedì, i Comuni chiudono tutte le scuole. Il primo ufficialmente è Assemini, seguito da Quartu, ma è probabile che arrivi una ordinanza per tutta la Città Metropolitana. Le parole del sindaco Mario Puddu: “A seguito dell’emanazione dell’allerta rossa da parte della Protezione Civile, stiamo predisponendo L’ORDINANZA DI CHIUSURA, per le giornate di Lunedì e Martedì, delle seguenti strutture e servizi sul territorio comunale:

– Scuole di ogni ordine e grado

– Parchi pubblici e aree verdi

– Cimitero comunale

– Impianti sportivi e spazi pubblici

– Tutte le altre strutture comunali aperte al pubblico (ad es. ecocentro)