Scuole chiuse per l’allerta meteo nel Cagliaritano, arrivano le ordinanze. Il sindaco di Assemini: “Decisioni drastiche che non prendiamo con leggerezza”.
Con l’allerta rossa che prevede grande criticità soprattutto dalle 12 di lunedì, i Comuni chiudono tutte le scuole. Il primo ufficialmente è Assemini, seguito da Quartu, ma è probabile che arrivi una ordinanza per tutta la Città Metropolitana. Le parole del sindaco Mario Puddu: “A seguito dell’emanazione dell’allerta rossa da parte della Protezione Civile, stiamo predisponendo L’ORDINANZA DI CHIUSURA, per le giornate di Lunedì e Martedì, delle seguenti strutture e servizi sul territorio comunale:
– Scuole di ogni ordine e grado
– Parchi pubblici e aree verdi
– Cimitero comunale
– Impianti sportivi e spazi pubblici
– Tutte le altre strutture comunali aperte al pubblico (ad es. ecocentro)
La decisione è stata assunta esclusivamente per tutelare l’incolumità e la sicurezza della popolazione, alla luce delle condizioni meteo previste e delle indicazioni della Protezione Civile.
Invito tutti i cittadini alla MASSIMA PRUDENZA, a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a seguire esclusivamente i canali ufficiali.
Chiarisco che non prendiamo con leggerezza decisioni così drastiche, ma laddove tecnici ed esperti prospettano certi scenari, è nostro dovere attuare tutti gli atti volti a tutelare la salute e la sicurezza dei nostri concittadini”.