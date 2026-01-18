America’s Cup a Cagliari, cantieri della metro verso lo stop: da maggio lavori a rischio

L’America’s Cup porta prestigio e visibilità internazionale, ma rischia di bloccare ancora una volta i cantieri della metropolitana leggera. Da maggio, i lavori nell’area del porto potrebbero fermarsi per fare spazio all’organizzazione del grande evento velico, con l’ennesimo rallentamento di un’opera attesa da anni.

Il nodo è sempre lo stesso: gli spazi. Le aree portuali interessate dai cantieri sono strategiche per l’allestimento delle basi dei team, delle strutture logistiche e delle zone operative dell’America’s Cup. Una convivenza tra gru, mezzi pesanti e l’evento internazionale appare impraticabile, soprattutto sul fronte della sicurezza.

La soluzione che prende sempre più corpo è quella di uno stop temporaneo ai lavori, con la ripartenza solo dopo la chiusura della manifestazione. Tradotto: nuovi ritardi, con il rischio di allungare ulteriormente i tempi di consegna della metropolitana, già più volte rinviati.

Da una parte c’è un’infrastruttura fondamentale per il futuro della mobilità cittadina, dall’altra un evento che promette ritorni economici, turistici e d’immagine per Cagliari e per la Sardegna. Ma la domanda resta: è inevitabile che ogni grande occasione si trasformi in un freno per le opere pubbliche?

Regione e Comune assicurano di essere al lavoro per limitare i disagi e contenere l’impatto sul cronoprogramma, ma al momento lo scenario più concreto resta quello di un cantiere fermo proprio nel cuore della città.