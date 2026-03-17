Scuola di via Stoccolma, nuova vita per gli spazi: studenti di nuovo in classe a Genneruxi

Una scuola che rinasce e torna a essere pienamente vissuta. È questo il senso del messaggio condiviso sui social dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che questa mattina ha visitato la scuola primaria di via Stoccolma insieme all’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Andreozzi.

Nel suo post, il primo cittadino racconta la conclusione dei lavori di ristrutturazione avviati nel 2022 e la riapertura di spazi fondamentali per la vita scolastica. “Abbiamo riaperto il refettorio, la palestra, la sala teatro e alcune aule”, scrive Zedda, sottolineando il valore concreto degli interventi realizzati.

Il ritorno alla piena funzionalità dell’edificio ha permesso anche il rientro di tutte le classi nella loro sede. “Oggi tutte le classi sono rientrate nella struttura”, evidenzia il sindaco, restituendo l’immagine di una scuola che torna finalmente alla sua quotidianità e al suo ruolo centrale per il quartiere Gennereuxi.

Nel suo intervento, Zedda mette in luce anche l’importanza degli investimenti sulla qualità degli spazi, con lavori pensati per garantire maggiore sicurezza e ambienti più accoglienti. Un’attenzione che ha riguardato non solo gli interni, ma anche le aree esterne e gli spazi verdi, considerati parte integrante del percorso educativo.

Lo sguardo resta ora rivolto al resto della città. “Gli interventi di riqualificazione continuano negli altri plessi scolastici”, conclude il sindaco, confermando l’impegno dell’amministrazione nel migliorare progressivamente tutte le strutture scolastiche cittadine.