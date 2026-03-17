Sella del Diavolo: il Corpo Forestale e il Soccorso Alpino rimuovono cordame pericoloso dalla parete del promontorio

La Stazione di Cagliari del Corpo Forestale, nell’ambito dell’attività di tutela e controllo dell’area, ha individuato del materiale potenzialmente pericoloso destinato all’arrampicata, fissato alla parete dello sperone del promontorio.

Grazie a un’ispezione mediante APR (drone), la pattuglia forestale ha accertato che la tipologia e il numero delle corde presenti rendevano necessaria un’operazione di rimozione.

Pertanto, con il supporto della squadra del Soccorso Alpino e Speleologico – Sezione di Cagliari, sono state rimosse le corde da arrampicata sportiva e i relativi dispositivi di fissaggio dalla parete rocciosa, prevenendo potenziali incidenti, vista la condizione di degrado di cordame, moschettoni e tasselli presenti.

Questa non è la prima operazione di questo tipo presso la Sella del Diavolo: nel 2024, infatti, la Stazione Forestale di Cagliari aveva già rimosso una zipline installata nell’area