Screening gratuiti, tutti in fila sotto la pioggia: boom di richieste a Monserrato

Boom di richieste per lo screening dedicato alla prevenzione delle patologie cardiocircolatorie e metaboliche che si è svolto questa mattina in piazza San Lorenzo: presto una nuova giornata per soddisfare tutte le richieste pervenute.

Pazientemente in fila nonostante la pioggia, decine di persone si sono presentate all’appuntamento organizzato dal Comitato di Cagliari della Croce Rossa Italiana, in collaborazione con il Comune di Monserrato. Un test accurato da parte dei sanitari per rilevare eventuali rischi per la salute in soli 15 minuti: un evento che fa parte del progetto finanziato dalla Fondazione Dalio Philantropies,

“Diritto alla Salute. Una Rete che ti Aiuta”.

Una collaborazione, quella tra il Comune e la Croce Rossa, fortemente voluta dall’assessore alle politiche sociali Tiziana Mori e il vicesindaco Maristella Lecca “per poter svolgere – spiega il sindaco Tomaso Locci – delle attività di screening su vari tipi di patologie a titolo gratuito. Queste manifestazioni verranno ripetute considerato l’ottimo riscontro da parte della cittadinanza”.

Una cooperazione consolidata, insomma, quella con la Croce Rossa che, dopo lo screening per arginare la diffusione del covid a casa Masala, “utilissima per rilevare gli eventuali positivi, si aggiunge questo ulteriore esame per la tutela della salute dei nostri cittadini” conclude Locci.