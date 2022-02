Cagliari, doppia fila fissa e auto come bolidi in via Campania: “Mettete dissuasori e togliete l’inutile pista ciclabile”

Si corre, e tanto, in via Campania a Cagliari. E il Comune, nella strada che sfocia nella prima rotonda di Is Mirrionis, al momento non ha in agenda nessun intervento. Lì gli investimenti di pedoni non si contano ormai più, così come gli incidenti: tanti, troppi per essere una via centrale. Da qualche anno c’è la pista ciclabile, paradiso per i ciclisti e inferno per i negozianti, che lamentano una sforbiciata del numero di parcheggi preoccupante soprattutto dal punto di vista economico. E il manto stradale, “crepato” in più punti e mai risistemato, va a contribuire al non idilliaco biglietto da visita di via Campania. Mariano Pinna, da decenni, gestisce un’agenzia di viaggi: “La strada è abbastanza trafficata, c’è pochissima attenzione per chi passa sulle strisce pedonali, vanno tutti di fretta con l’auto e non si ricordano il codice della strada”. Soluzioni? “Mettere i dissuasori ed effettuare il controllo della velocità, almeno così possiamo salvare qualche vita. Siamo trascurati dal Comune, c’è pure un giardinetto dove vengono a fare i bisogni tutti i cani del circondario e solo uno su cento li raccoglie. La pista ciclabile? Ha creato solo danni, qui trovare un parcheggio è quasi impossibile. Oltre a chi pensa di essere all’autodromo di Monza”.

Pienamente d’accordo con Pinna è Gabriele Frau, storico macellaio di via Campania: “Tanto traffico, perchè non mettono dei dissuasori? Tutti corrono, ma la nostra è una strada a scorrimento veloce, qualche volta è come una pista”, osserva. “Meglio anche attraversamenti pedonali rialzati. Il problema dei parcheggi è grosso, da quando c’è la pista per le biciclette non sono più tanti e per poter lavorare e concorrere dovremmo averne di più. La doppia fila? Qualcuno cerca ancora il parcheggio, sennò poi arrivano i vigili. Per recuperare posti per le auto il Comune tolga la pista ciclabile, per me sarebbe la soluzione ideale”.