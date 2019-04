Scossa di terremoto nel cuore della Sardegna, l’epicentro registrato a Tertenia

La terra trema ancora in Sardegna, stavolta la scossa è stata registrata nella zona dell’Ogliastra. Magnitudo 1,7 a tredici chilometri a sud di Tertenia, i siamografi ufficiali dell’Ingv hanno “ballato” alle 12 e 23 minuti. La scossa non è stata, fortunatamente, molto forte. Si tratta del secondo evento di questo tipo nel giro di pochi giorni: sabato scorso, infatti, un terremoto di magnitudo leggermente più bassa – 1,5 – è stato avvertito al largo delle coste del sud dell’isola, per la precisione a Villasimius.

Nell’immagine, estrapolata dalla mappa dell’Ingv, il punto esatto dell’epicentro della scossa.