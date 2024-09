Scoppiate le fogne in via Galvani a Cagliari: appartamenti e cantine invasi dai liquami, residenti disperati

Le fogne stracolme in via Galvani a Cagliari invadono gli appartamenti ai piani bassi e le cantine, per la disperazione dei residenti che lanciano un sos attraverso Casteddu online e puntano il dito contro Abbanoa, accusata di non intervenire. E intanto, mentre è stata convocata un’assemblea straordinaria con l’amministratore condominiale, anche la Asl è stata allertata per la gestione degli inevitabili problemi sanitari legati a questa situazione. E addirittura c’è chi invoca l’intervento della procura “prima che il problema degeneri in termini di ordine pubblico”.

Secondo quello che raccontano i residenti, la situazione è davvero drammatica: “Le cantine sono completamente invase di acqua sporca mista a urine, escrementi che risalgono dai piani bassi e rischiano di riversarsi dentro casa, siamo disperati”, raccontano invocando l’immediato intervento di qualcuno che possa risolvere la situazione.