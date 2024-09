Rissa sul lungomare a Quartu, accoltellati 3 giovanissimi: grave un 15enne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Accoltellamento sul lungomare di Quartu.

I carabinieri di Quartu Sant’Elena, con il supporto del NORM di Cagliari e della Stazione dei Carabinieri di Sestu, sono intervenuti alle 3:45 di questa notte nel viale Lungomare del Golfo, nei parcheggi antistanti uno stabilimento balneare, a seguito della segnalazione di un accoltellamento tra giovani.

Pochi istanti prima infatti, nel corso di una lite scoppiata per futili motivi, un giovane, armato di coltello a serramanico, ha aggredito un ragazzo di 15 anni residente a Cagliari che ha riportato due ferite da taglio, una alla spalla sinistra e una al fianco destro. Nei momenti più concitati del litigio altri due giovani, un barista di 20 anni e un 21enne disoccupato, entrambi residenti a Cagliari, pur essendo completamente estranei ai fatti, sono stati a loro volta accoltellati.

I tre feriti sono stati trasportati presso le strutture ospedaliere della zona. II 15enne è ricoverato in osservazione

all’ospedale Brotzu di Cagliari, fortunatamente, non in pericolo di vita. La prognosi è favorevole con alcuni giorni di cure previsti. I due passanti, feriti in modo più lieve, sono stati portati al Policlinico di Monserrato e subito dimessi.